A la Segoviana se le hace de noche y encaja la primera derrota en casa

No se puede ganar siempre, pero más allá de la derrota, ante un Pontevedra claramente superior de principio a fin, lo desconcertante es la manera de perder. La Gimnástica Segovia perdía su primer partido en casa de la presente temporada por un 0-2 dejándose en el césped buena parte del crédito y las buenas sensaciones acumuladas en partidos anteriores. Lo cierto es que el partido se le puso de espaldas bien pronto, en el minuto 2 una combinación de los gallegos ponía el marcador en contra. Poco después llegaba el segundo, y a partir de aquí como si la Segoviana optara porque hoy no era el día, mejor no arriesgarse mucho no vaya a caer una manita, y a otra cosa mariposa. Mala imagen, impotencia futbolística, y un Pontevedra que viéndose en tan clara ventaja frente a un rival acomplejado por el fulminante inicio, impuso su ley en todos los ámbitos. Dos no pelean si uno no quiere.

Partido para olvidar que deja, además, la lesión de Mansour, un bastión en la zaga, además, de uno de los más peligrosos efectivos de los de Manu en el juego aéreo. Tercera derrota para la Segoviana, primera en casa, que le relega a la sexta plaza. En fin, habrá días mejores.