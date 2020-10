A juicio la denuncia de Valeria Quer por abuso sexual en Sepúlveda

La Audiencia Provincial de Segovia ha acordado la apertura de juicio oral a resultas de la denuncia de abuso sexual presentada en 2018 por Valeria Quer, hermana de la joven Diana Quer, asesinada en 2016 en La Puebla de Caramiñal. Concluida la instrucción del expediente, los jueces creen que “de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos investigados revisten caracteres de delito, existiendo base suficiente para su persecución, por lo que procede acceder a la petición de apertura del juicio oral formulada contra el procesado”.

En el banquillo se sentará un joven, J. cuya identidad no ha trascendido, que en 2017 se ofreció a trasladar en su vehículo a la entonces menor de edad Valeria desde Madrid y en un viaje por Segovia. En las cercanías de Sepúlveda, el joven habría forzado a Valeria a mantener relaciones sexuales, según la denuncia interpuesta en Pozuelo de Alarcón por la joven y casi un año después de acaecidos los hechos.

Durante la instrucción, la defensa del joven solicitó el sobreseimiento alegando que la pareja no mantuvo en ningún momento relaciones sexuales y que no hay indicios que apoyen la denuncia de Valeria.

No obstante, en el auto, y “sin prejuzgar lo que pueda resulta probado”, se considera que sí existen indicios que permiten a las partes acusadoras mantener la continuación del proceso. “Nos hallamos ante una denuncia por abusos sexuales, en la que la discusión se centrará en si hubo relación sexual y si ésta fue o no consentida. En el presente caso la disparidad de versiones respecto de este hecho es total, pues el procesado ha negado mantener relaciones sexuales con la denunciante, mientras ésta afirma que las hubo. En principio parecen existir indicios periciales (que deberán ser ratificados para quedar probados en el acto del juicio) de que alguna clase de acto de carácter sexual se produjo, por lo que se considera que, para la determinación de su alcance y de la existencia del consentimiento por la denunciante, se hace precisa la celebración del acto de la vista, en que los implicados puedan ser oídos por el Tribunal y se puedan aportar las pruebas necesarias ante él a fin de que se pueda formar una opinión fundada sobre lo que en realidad sucedió, lo que no es posible determinar en este momento al carecerse de esa inmediación”, explican los jueces ponentes en el auto de apertura de juicio oral.

Marcados por la tragedia

La vida de la familia Quer quedó dramáticamente marcada no solo por el secuestro y asesinato -no se pudo probar violación- de Diana. La enorme exposición mediática del caso acrecentó si cabe el drama de las víctimas colaterales. El propio padre de Diana, Juan Carlos Quer, se ha referido en diversas ocasiones en público sobre los “efectos demoledores y devastadores” que el crimen tuvo sobre Valeria, de 16 años en el momento del brutal crimen y que desde entonces ha padecido desequilibrios emocionales, con internamiento incluido en centros psiquiátricos. Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, autor confeso del crimen de Diana “ha destrozado cuatro vidas, no una”, explicaba Juan Carlos Quer.