200 jóvenes segovianos se unirá al encuentro con el Papa en Lisboa

Dos centenares de peregrinos participarán a partir del 31 de julio en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, convocada por el Papa Francisco. De ellos, más de la mitad forman parte del grupo organizado por el Secretariado diocesano de Pastoral Juvenil y entre los que hay jóvenes veteranos y otros para los que la de Lisboa será la primera JMJ en la que participen. Como Nuria Herrero, quien disfrutó dela PEJ el año pasado y no quería perderse esta experiencia: «Siempre he querido ir a una y este año es en nuestro vecino Portugal, así que no teníamos excusa. Espero de este encuentro seguir co­nociendo a gente genial, ver al Papa, aprender portugués y disfrutar de la Iglesia como comunidad», asegura.

Los segovianos se unirán a los más de 75.000 jóvenes de todo el mundo que participarán de esta fiesta de la juventud católica junto al papa Francisco. Antes de poner el pie en Lisboa, los jóvenes vivirán unos días previos de toma de contacto, los llamados Días en las Diócesis (del 26 al 30 de julio) en la diócesis de Viseu y alojados en familias de la localidad. Del 1 al 6 de agosto, los peregrinos segovianos pasarán a alojarse en la diócesis de Cascais, desde donde acudirán a participar de los diferentes actos en la capital portuguesa. Especialmente, de aquellos presididos por el papa Francisco. Parte de esas actividades son las catequesis de habla hispana, que estarán dinamizadas por obispos de las diferentes diócesis españolas. Entre ellos figura el obispo de Segovia, César Franco, que abordará la celebración del sacramento del perdón el 4 de agosto para después, celebrar la Eucaristía con los jóvenes que acudan a su catequesis.

Francisco en Portugal

El papa Francisco llegará a Lisboa el miércoles 2 de agosto. Allí comenzará su agenda con encuentros oficiales, entre los que mantendrá con Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa, presidente y primer ministro, respectivamente, del país vecino. Entre todos los actos de los que participará el Santo Padre, uno de los más esperados tendrá lugar el 5 de agosto cuando se traslade hasta Fátima para visitar el santuario y rezar un rosario con jóvenes enfermos. Tanto la vigilia de ese mismo sábado, como la Eucaristía de clausura del domingo 6 estarán presididas por el pontífice en el parque Tejo, donde se congregarán todos los jóvenes desplazados a Lisboa para rezar junto al santo padre.