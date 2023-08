10 Comments

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que afronte “con rigor y seriedad” las gestiones para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Segovia; en tanto que, a juicio de los socialistas, sería por ejemplo “un error mayúsculo” abordar el estudio para su puesta en marcha con los datos “irreales y ficticios” que pueda recopilar en este mes de agosto el aforador ya instalado desde hace unos días en la calle de San Juan.

Las declaraciones en rueda de prensa de la alcaldesa accidental, Rosalía Serrano, según las cuales había muy poco trabajo avanzando para la ZBE segoviana, han sentando mal en el PSOE, que recuerda como Clara Martín logró una subvención de fondos europeos de 2.022.304€ para su implantación, el carril bici y nuevos accesos peatonales, a los que los socialistas suman otros 1.430.000€ para la compra de autobuses eléctricos y la electrificación del centro de operaciones. “Son, en total 3.452.304€ para convertir Segovia en una ciudad con una movilidad más sostenible. Hasta diciembre de 2022 el Gobierno de España no concretó cual sería el procedimiento a seguir para la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones y, en consecuencia, fue a partir de entonces (no pudo hacerlo antes) cuando el anterior Gobierno municipal socialista procedió a contratar los correspondientes estudios técnicos para este objetivo conforme a la normativa estatal de aplicación. Curiosamente, la señora Serrano no habló de esta circunstancia, aunque sí llegó a reconocer que, como Segovia, otras ciudades también deben pisar el acelerador para llegar a tiempo con la implantación de la ZBE”, explican en un comunicado.

Asimismo explican que el trabajo de medición de aforos de vehículos, de ruidos y calidad del aire, que ahora ha puesto en marcha el ayuntamiento, “ya estaba previsto y contratado por el anterior equipo de Gobierno del PSOE; algo que, al parecer, desconocía la alcaldesa accidental, que llegó a asegurar ante los periodistas que no se habían encontrado nada avanzado para la implantación de la ZBE. El anterior Gobierno municipal del PSOE contrató los trabajos, pero ha sido el actual equipo del PP el que ha decidido el momento de la toma de la información”.

También acusan al nuevo equipo de Gobierno de que “han elegido el peor momento. Tienen que recopilarse estos datos dentro de un mes, cuando vuelve la actividad ordinaria en nuestra ciudad”, reitera Clara Martín. Al respecto, Rosalía ya reconocía que los datos de agosto deberán complementarse con nuevas tomas en septiembre.

Para los socialistas “al PP no le gustan demasiado las ZBE ni es un entusiasta de las políticas de movilidad sostenible, como hemos visto en su frontal oposición al carril-bici o el incomprensible rescate de un aparcamiento bajo el Paseo del Salón. Esperemos que se pongan a trabajar porque está en riesgo una importante subvención de fondos europeos y, lo que es más importante, gracias a esta subvención, el situar a Segovia como una ciudad amable con el peatón y de referencia en políticas de movilidad sostenible”.