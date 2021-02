El Henar pide el apoyo de los devotos para restaurar el santuario

A pie de obra, micrófono en mano y a través de Youtube, el rector del santuario de Nuestra Señora del Henar, Carlos García Nieto, informaba del inicio de las obras de consolidación de la bóveda de la sacristía del templo. “La bóveda se nos viene abajo, hay una serie de grietas de carácter estructural que están amenazando con venirse abajo”. Las obras han empezado protegiendo la espléndida y enorme cajonera de nogal del XVIII, de casi veinte metros lineales, cubierta ahora con plafones de madera, “tanto para protegerla de las obras como porque existe un riesgo inminente de que se venga abajo”.

Las obras suponen un esfuerzo importante de cara a poner en condiciones el templo para el Año Jubilar Henarense, que debería iniciarse a partir de agosto de 2021, y que no se limitan a la sacristía, hay que mejorar las celdas, el claustro, entre otras, “en un esfuerzo enorme para la diócesis de Segovia“, explica el rector, que pide la colaboración de los devotos. “Que no se queden cortos”. El proyecto no está aún concluido por lo que el obispado no tiene aún presupuesto, pero será oneroso. Todo debe quedar perfecto para la celebración. Desde el santuario se facilita una cuenta para donativos: ES54 0049 5568 8023 1003 3404.